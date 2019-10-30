تعزيز التعاون القضائي بين «نيابة دبي» والسفارة الأسترالية

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، في مكتبه بالمبنى الرئيس للنيابة العامة، أرثر سبيرو السفير الأسترالي بالدولة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة والسفارة الأسترالية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة آخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء سلم النائب العام درع النيابة العامة للسفير الأسترالي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لأستراليا في الدولة وتقديراً لجهوده وتعاونه.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة.