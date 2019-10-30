شرطة الشارقة تستعرض سياستي التفتيش المؤسسي والإفراج عن النزلاء

المصدر: الشارقة - وام

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع العاشر للجنة العليا الدائمة للقيادة العامة لشرطة الشارقة لعام 2019 الذي عقد أمس بمقر القيادة، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، وأعضاء اللجنة الدائمة.واستعرض الاجتماع سياستي التفتيش المؤسسي والإفراج عن النزلاء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.

كما تمت مناقشة خطة تأمين منطقة الفاية والبداير لضمان تحقيق معايير الأمن والسلامة لمرتاديها.

وأكد اللواء الشامسي خلال الاجتماع الإيجابية المتحققة من استمرارية وتواصل اجتماعات لجنة القيادة العليا، وذلك بمتابعة مؤشرات سير الأداء أولاً بأول، والتعرف على ما تم إنجازه من توصيات وأعمال مقدمة خلال الاجتماعات السابقة.