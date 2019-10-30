«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروعات تنموية تخدم مختلف القطاعات

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس جملة من المشروعات التنموية التي تخدم مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على العرض المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول توثيق معاملات الشركات التجارية في إمارة الشارقة، حيث أشار سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى الحرص الذي توليه الإمارة لتوفير كل الخدمات والتسهيلات للقطاع الاقتصادي بما يسهم في تنميته والوصول به إلى مستويات متقدمة.

تطوير الخدمات

وتناول العرض مراحل تطوير خدمات توثيق العقود للشركات والإجراءات التي قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية وسرعة في الإنجاز، وخلص العرض إلى مجموعة من التوصيات التي اعتمدها المجلس.

واطلع المجلس على عرض مرئي حول مشروع التصوير الجوي لإمارة الشارقة، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن التصوير الجوي ومخرجاته يعد من أهم الوسائل في جمع المعلومات وتحديث البيانات الوصفية على المخططات الجغرافية، حيث يساعد على متابعة النمو العمراني والتمدد الحضري ومعرفة نسب تنفيذ مراحل المشاريع التطويرية والحيوية وتحديث بيانات الطرق وغيرها من المكونات المهمة.

وتضمن العرض نطاق عمل المشروع ومخرجاته الأساسية التي تصل إلى دقة 10 سم للصور الجوية والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى مجموعة من الصور الجوية لمواقع في الإمارة على فترات زمنية مختلفة، ووجّه المجلس شكره للدائرة على جهودها في المشروع الذي سيخدم كل الجهات والقطاعات الخدمية في إمارة الشارقة.