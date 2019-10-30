حمد الرميثي يحضر معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع

المصدر: المنامة - وام

حضر الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع «بايدك 2019»، الذي أقيم تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

وشارك الرميثي في مؤتمر «التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط»، والذي يصاحب المعرض ويعد من أكبر وأهم التجمعات الفكرية العسكرية التي يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا منها الأمن السيبراني في ضوء ثورة الاتصالات الحديثة، وأثر التقدم في الذكاء الاصطناعي على حروب المستقبل، والتي تجاربها في تقدم كبير ومحل دراسة وتقييم، فضلاً عن كيفية الاستفادة من برامج ونماذج وتطبيقات محاكاة الحروب المستقبلية والمحتملة.

وقام رئيس الأركان والوفد المرافق له أمس بجولة في المعرض شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في المجال الجوي، واطلع على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي صنعتها الشركات من مختلف أرجاء العالم.

تقدير

وأبدى رئيس الأركان إعجابه بما شاهده من معروضات ومعدات، مثمناً الدعوة لحضور فعاليات المعرض وأشاد بحسن التنظيم للمعرض والمشاركة الواسعة لكبرى الشركات المتخصصة في المجالات الدفاعية على مستوى العالم.

وعلى هامش المعرض، التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة أركان قوه دفاع البحرين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

15 شركة إماراتية تستعرض حلولها

تشارك دولة الإمارات في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 الذي يُقام في المنامة، مُمَثّلةً بجناحٍ خاص تولى تنظيمه «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية»، إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي (توازن).

ويضم جناح دولة الإمارات المشارك في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 15 من أهم المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، والتي تتخصص في تطوير تقنيات الدفاع والأمن، وستعرض خلال الحدث أحدث حلولها المبتكرة من أنظمة ومعدات ومنتجات عسكرية وأمنية متطورة.

مشاركة

وشملت الشركات والمصانع الإماراتية المشاركة في الحدث مصنع «كاراكال» و«بارج للذخائر» وشركة الفتان لصناعة السفن و«إي أو إس أدفانسد تكنولوجيز» و«درع الوطن» و«رومكو» و«أطلس تيليكوم» و«سيف سيتي» و«كاليدس» ومؤسسة «الحمراء» و«الثريا»، وهيئة «تصنيف»، وشركة «آي جي جي» و«سهام الخليج» و«شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي)».