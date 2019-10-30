سفير أمريكا لدى الدولة: نسعى لتعزيز الشراكة مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى الدولة، أنه سيعمل على تنمية العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الروابط التي تجعل الإمارات واحدة من أهم شركائنا في المنطقة.

التزام

وقال جونيور: «إنه لشرف لي أن أشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتشارك دولتانا التزاما عميقاً بالأمن الإقليمي والعلاقات التجارية الثنائية والتبادل الثقافي والتعليمي».

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي اعتمد تعيين السفير راكولتا سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في 17 سبتمبر 2019.

وكان شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تسلم أول من أمس بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى الدولة.