ضابطة في دبي تفوز بجائزة الرابطة الدولية لقادة الشرطة

المصدر: دبي - البيان

تمكّنت النقيب خبير دكتورة روضة حسن مصبح الشامسي، رئيسة قسم الفحوصات الجنائية الخاصة في إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، من الفوز بجائزة الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمنحها كل عام لأربعين شخصاً من المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً من مختلف دول العالم.

وأشاد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بفوز النقيب الشامسي وبتسجيلها إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها كونها أول طبيبة شرعية عسكرية في الدولة تنال شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي، ومديراً لمشروع انضمام مدارس حماية التابعة لشرطة دبي لمنظمة اليونيسكو العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز إنما يأتي ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة.