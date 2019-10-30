سيف الشامسي: دعم حاكم الشارقة وراء الفوز بجائزة رابطة رؤساء الشرطة

المصدر: الشارقة - وام

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المستمر لشرطة الشارقة واهتمامه بأبنائه العاملين بسلك الشرطة، ومتابعته لتقدمهم العلمي والوظيفي، وحثهم على الارتقاء بكفاءتهم المهنية، كان من ثماره فوز أحد أبنائه من منتسبي شرطة الشارقة في جائزة الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة لعام 2019 - فئة أفضل قائد مؤثر تحت سن الأربعين - وهو الملازم أول أحمد سلطان الحساني من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن فريق الداخلية المشارك بالجائزة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع اللواء الشامسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذا الفوز، معرباً عن بالغ الشكر والامتنان والتقدير لسموه على دعمه.