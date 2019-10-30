المؤتمر الدولي للسلامة المرورية ينطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي العهد تنطلق أعمال المؤتمر الدولي للسلامة المرورية حول «إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل»، وذلك بفندق انتركونتننتال - أبوظبي اليوم.

وتنظم المؤتمر - الذي يستمر على مدى يومين - جمعية الإمارات للسلامة المرورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للطرق ولجنة السلامة المرورية بأبوظبي والاتحاد الأوروبي لسلامة النقل.

وأنهت اللجنة المنظمة للمؤتمر كل الاستعدادات ترقباً لانطلاق فعاليات حفل الافتتاح وبرنامج المؤتمر العلمي، والذي يضم 20 ورقة علمية منها 8 أوراق تقدمها دوائر وجهات محلية في الدولة، كما يقدم باقي الأوراق خبراء من عدة دول واتحادات عالمية ومنظمات ومراكز بحثية وهيئات متخصصة من أوروبا وكندا والولايات المتحدة، وعدد من الدول العربية.

مكانة

وأكد محمد صالح بن بدوة الدرمكي رئيس الجمعية أن اللجنة المنظمة واللجنة العلمية للمؤتمر اتخذتا كل التدابير اللازمة التي تضمن تنظيم المؤتمر بالشكل والمضمون اللائقين بمكانة وسمعة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على اختيار عنوان المؤتمر كون الشركات التي تمتلك أعداداً كبيرة من المركبات تسهم بشكل كبير وفاعل في تحسين مؤشرات السلامة المرورية في حال تقيدها بوسائل السلامة.

دعم

من جانبه، أشاد العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام للجمعية بالشركاء الاستراتيجيين للجمعية والذين يحرصون دوماً على المشاركة وتقديم كل أوجه الدعم للأنشطة التي تنظمها الجمعية وعلى رأسهم وزارة الداخلية، ووزارة تطوير البنية التحتية، والمجلس المروري الاتحادي، ودائرة النقل - أبوظبي، وهيئة التأمين، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، وهيئة الطرق والمواصلات - الشارقة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي وغيرهم من الشركاء.

مخاطر

من جانبه، قال الدكتور ناصر سيف المنصوري عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: «يسعى المعنيون والمتخصصون للوصول إلى أفضل السبل في إدارة نظم السلامة المرورية للأعداد الكبيرة من المركبات التي تمتلكها الشركات سواءً كانت مخصصة لنقل الركاب أو البضائع، مشيراً إلى أن حوادث المرور في بيئة العمل تظل إلى حد بعيد من المخاطر الجسيمة حيث أصبح الموظفون أكثر تنقلاً سواءً من حيث نشاطهم المهني والذهاب إلى العمل».

استثمار

يتناول المؤتمر الدولي للسلامة المرورية عائد الاستثمار في السلامة المرورية وعلاقته بإدارة الأساطيل العامة والتجارية، والقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح المتعلقة بأساطيل نقل الركاب والبضائع، وبناء القدرات ونقل المعرفة في إدارة نظم سلامة أساطيل نقل الركاب والبضائع وتحليل البيانات المتعلقة بها.