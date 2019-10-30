جلسة حوارية لـ«هيئة المعاشات» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

حضر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الجلسة الحوارية التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، في قاعة منجم الابتكار بمقر الدائرة ضمن مبادرات الهيئة المجتمعية.

وقدم محمد سيف الهاملي المدير العام بالإنابة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال الجلسة تعريفاً بالأنظمة والقوانين الجديدة للهيئة، بحضور عدد من المديرين والموظفين من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في الإمارة.

وقال محمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة: إن قيادة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها، وتسهّل لهم كل طرق الحياة الكريمة، مؤكداً أن هيئة المعاشات بالتأمينات الاجتماعية تعزز من حزمة الامتيازات والحياة الكريمة للمواطنين التي تقدمها الدولة، وأن القطاعات الحكومية والخاصة هي الشريك الفعال والأساسي لتحقيق أهدافها.