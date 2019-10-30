مبتعثة تستعرض تجربة الإمارات في مجال «التحول الرقمي»

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت فعاليات المؤتمر الحادي والستين لجمعية بحوث العمليات «OR61»، استعراض تجربة الإمارات في مجال التحول الرقمي والابتكار في الحكومة الإلكترونية، وذلك خلال عروض ومناقشات لبحوث دولية في ذلك المحفل العالمي الذي استضافته جامعة كينت «Kent» البريطانية.

واستهدف المؤتمر جمع ومناقشة مساهمات بحثية من مختلف دول العالم في مجال بحوث العمليات بحضور أكثر من 300 شخصية من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والخبراء من كل دول العالم.

وجاء استعراض تجربة دولة الإمارات خلال ورقة عمل قدمتها الدكتورة موزة ماجد المنصوري -وهي طالبة مبتعثة من إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم- حول مجال «الابتكار والسايبرنيتكس -علم التحكّم والسيطرة والضبط- Cybernetics» وهو مجال بحثها لنيل درجة الدكتوراه التطبيقية في إدارة الأعمال من جامعة مانشستر البريطانية مؤخراً.

واستعرضت المنصوري ضمن عرض تقديمي لبحثها -الذي يعد الأول من نوعه في العالم- أمام الحضور في المؤتمر، النجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي والابتكار في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية الذكية والتفاعلية التي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات العالمية.

وقالت المنصوري في تعليقها على مشاركتها في المؤتمر إن بحوث العمليات تعنى بتحسين وتيسير عمليات اتخاذ القرارات بهدف الوصول إلى أداء أفضل ولعالم متطور من خلال تحليل علمي دقيق وصنع قرار أفضل قائم على الأدلة.

وأضافت أن بحثها المشارك في المؤتمر يندرج ضمن المجالات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات، وهو من بحوث العمليات التي تطبق بهدف التحسين المستمر لتعزيز الكفاءة في الأداء، لذلك فقد تضمن البحث تطبيقاً عملياً من خلال تقييم أداء أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية، وهو نظام إلكتروني يتضمن منصة رقمية تقنية توفر خدمات صحية حكومية ذكية في القطاع العام لإمارة أبوظبي.

وأوضحت أن العرض التقديمي الذي شاركت به حظي بتقدير كبير خلال المؤتمر، واشتمل على عرض لخصائص المنصة الرقمية التي يتضمنها هذا النظام الإلكتروني، والنتائج التي اشتمل عليها البحث، كذلك التوصيات بشأن تعزيز الكفاءة في أداء النظام للوصول إلى الأهداف المرجوة.

جهود

أكدت الدكتورة موزة المنصوري أن جهود الإمارات للارتقاء بالخدمات الحكومية باتت تشكّل منظومة حديثة متكاملة تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدماً، كما تحتل الإمارات مكانة مرموقة بين الدول.