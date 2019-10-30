المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد بوزارة التغير المناخي والبيئة للمجتمعات المستدامة، أن الوزارة تدرس خطة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، للكشف عن الإرساليات الواردة سواء من الثروة النباتية أو الحيوانية وعينات الدم، للتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة، للحفاظ على الأمن البيولوجي في الدولة.

وأفاد الشرع على هامش مؤتمر الإمارات الرابع للأمن البيولوجي الذي اختتم أعماله أمس في فندق جراند حياة بدبي، أن الوزارة تعكف حالياً على التعرف إلى تجارب الدول المختلفة بهذا الشأن، ومعرفة آليات التطبيق والتفعيل، والتعرف على أحدث الأنظمة المستخدمة في هذا المجال عالمياً، لتطبيقها في الدولة بما يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، والمتوقع تفعيلها مطلع العام المقبل.

ونظمت وزارة التغير المناخي والبيئة على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر الأمن البيولوجي في دبي، تحت شعار «نحو أمن بيولوجي مستدام»، بمشاركة عالمية ووطنية واسعة.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لضمان تطور القطاع ورفع معدلات الأمن البيولوجي، وزيادة إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في صناعة القرار ورسم الخطط والتوجهات المستقبلية، كما أوصى بضرورة تبنى أحدث التقنيات العالمية وتوظيفها بطرق مدروسة في هذا المجال.

وطالب بضرورة رفع مستوى وعي وكفاءة جميع العاملين وذوي العلاقة بمجال الأمن البيولوجي من كبار المسؤولين وصولاً إلى العمال العاديين في المختبرات والمسؤولين عن النظافة العامة، كما أكد أهمية تضمين الأمن البيولوجي في المناهج الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة تعليمية لرفع الوعي المجتمعي العام بأهميته

إلى ذلك شملت أعمال المؤتمر التي استمرت على مدار يومين 4 جلسات رئيسية سلطت الضوء على أفضل الممارسات في مجال الأمن البيولوجي، واستعرضت أهم الاستراتيجيات والتشريعات في هذا المجال، كما تناولت أبرز التحديات والممارسات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال وكذلك بحث فرص توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية وعرض آليات التقصي والسيطرة والاحتواء ومكافحة المخاطر البيولوجية، وشارك في الجلسات نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين المحليين والعالميين.

وتركزت أعمال المؤتمر حول محورين رئيسيين هما أفضل الممارسات في مجال الأمن البيولوجي، والذكاء الاصطناعي والابتكارات في مجال الأمن البيولوجي، واستهدفت نشر وتعزيز الوعي الوطني وبناء القدرات في مجال الأمن البيولوجي.