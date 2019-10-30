«لجنة معايير أبوظبي الفنية» تتوافق على 4 وثائق جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الاجتماع السنوي الثالث للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، وتضطلع هذه اللجنة بمهام عدة من أهمها النظرة الشمولية لحوكمة منظومة المواصفات على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الشركاء المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلال الاجتماع التوافق بالإجماع على 4 وثائق فنية معروضة على اللجنة لغايات الاعتماد.

وضمت الوثائق اشتراطات أبوظبي المهنية لمهنة مفتش صحة عامة، والمعايير الفنية لنقاط التفتيش الأمني في إمارة أبوظبي، ودليل أبوظبي للتحويلات المرورية للعام 2014، والدليل الإرشادي لأعمال إدارة أشجار النخيل بمشاريع التجميل الطبيعي في إمارة أبوظبي.

وقال أنس جودت البرغوثي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورئيس اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية: «يأتي انعقاد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لمشاركة كافة الجهات المعنية، من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الوثائق الفنية التي تلبي المتطلبات التنظيمية، وتحقق القيمة المرجوة للجهات والمجتمع ككل».

وأشار البرغوثي إلى أن مخرجات أعمال اللجنة الدائمة، تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وبالتالي تعزيز ثقافة الجودة، ودعم التنمية الصناعية، والتنافسية وسلامة المستهلك تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي.