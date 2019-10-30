سعيد الطاير يتفقد مركز البحوث في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

زار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، مركز البحوث والتطوير ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك في إطار زياراته الميدانية لمشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي. ورافق في زيارته كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، والدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس - البحوث والتطوير، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس - الطاقة النظيفة والمتنوعة؛ وعدد من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي.

إنتاج

وتركز أعمال مركز البحوث والتطوير على أربعة مجالات بحثية رئيسية، تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، وتكامل الشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه.

وتفقد الطاير خلال زيارته للمركز المختبرات الداخلية المخصصة لدراسة واختبارات اعتمادية الأنظمة والخارجية المعدة للاختبارات الميدانية للتقنيات والمعدات الجديدة، منها مختبرات لدراسة أداء الألواح الشمسية الكهروضوئية أو دراسة تخفيف آثار الغبار على هذه الألواح.

واستمع الطاير لشروحات وعرض حول عمل نظام توليد مشترك للمياه والكهرباء، ولمشروع آخر قيد التطوير داخل مركز البحوث والتطوير، وهو في مرحلة التجارب الأولية، ويشتمل على قياس انعكاس الإشعاع الشمسي على الأسطح باستخدام عربة ذاتية التشغيل تم تطويرها داخلياً.

وتطبق مختبرات مركز البحوث والتطوير أفضل الممارسات العالمية، حيث تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد و«التصنيع بالإضافة»، كأحد الحلول الابتكارية لإنتاج قطع الغيار لقطاعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها، وهو ما يسهم في تقليص الوقت وخفض التكلفة، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات، وتعزيز الابتكار في الهيئة.

تكوين

ويتكون مركز البحوث والتطوير من جزأين بمساحة إجمالية تفوق 4400 متر مربع، الأول مخصص للموظفين والعاملين ومكون من طابقين، والثاني للمختبرات.

وقد تم تركيب الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني على سطح مركز البحوث والتطوير وجدرانه الخارجية، وذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة. ويضم المركز مختبرات وورش عمل مختلفة كمختبر محاكاة الإشعاع الشمسي ومختبر الإلكترونيات، ومختبر ميكانيكي ومختبر كيميائي.

وقد أبرمت الهيئة اتفاقيات مع عدة هيئات ومؤسسات وشركات وطنية وعالمية منها المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL)، التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، والمركز الوطني الإسباني للطاقة المتجددة (CENER) في مجال البحوث والتطوير والتعرف على أحدث التطورات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

مختبر

يضم مركز البحوث والتطوير مختبر هيئة كهرباء ومياه دبي الخاص بالطائرات بدون طيار، والذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويعتبر أول مبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة تتم طباعته بالكامل في موقع المشروع، وأول مختبر في العالم يتم إنشاؤه باستخدام هذه التقنية.