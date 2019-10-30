مواصلات الإمارات تنضم إلى تحالف ماس لدعم «التنقل كخدمة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات انضمامها إلى تحالف ماس (MaaS Alliance) الذي يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمنظمات العالمية العاملة في مجال النقل والتقنيات المرتبطة به، بهدف توحيد الجهود وحشدها من أجل تطوير مفاهيم النقل الحالية والتقليدية، والترويج لمفهوم «التنقل كخدمة» (Mobility as a Service).

وقالت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، إن الانضمام للتحالف هو خطوة نوعية جديدة تضاف إلى رصيد المؤسسة الثري بالإنجازات، مؤكدةً أن قيادتها وفرق العمل المعنية لديها ترصد باستمرار المشهد العالمي لخدمات النقل، وتدرك توجهاته المستقبلية القائمة على المزيد من الاندماج بين التطبيقات والخدمات الذكية في أساليب العمل التقليدية، وإن انضمام المؤسسة لتحالف ماس MaaS (الذي يعمل على المستوى العالمي للترويج لمفهوم (Mobility as a Service) MaaS أو «التنقل كخدمة») إنما يأتي في هذا السياق، وينسجم مع موقعها الريادي في هذا المجال على المستويين المحلي والإقليمي، كما يترجم سعيها لتبني أفضل الممارسات وأحدث التطبيقات والخدمات الذكية لخدمة متعامليها على أوسع نطاق ووفق أفضل المعايير العالمية، وبما يصب في اتجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأكدت توكل أن المؤسسة استحقت العضوية من خلال حضورها الواسع في سوق النقل في الدولة، وخبراتها التشغيلية الطويلة والمتنوعة في مجالات النقل، علاوةً على ما حققته من مكتسبات في مجال تبني النظم الذكية وأحدث معطيات التقنية المتصلة بخدمات النقل، لافتةً إلى أن المؤسسة ستجني بهذا الانضمام فوائد جمّة من قبيل ترسيخ حضورها في أسواق خدمات النقل.