«إسلامية دبي» تطلق «الإفتاء الافتراضي» بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - رامي عايش

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أمس، المرحلة الأولى لمنصة الإفتاء الافتراضي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة «دبي»، مؤكدة أن هذه المنصة لن تلغي الحاجة إلى المفتين الحاليين الذين ستضاف إلى مسؤولياتهم مهمة تغذية وتدريب المنصة.

وتتضمن المرحلة الأولى مواضيع خاصة بالصلاة عبر قنوات الدائرة الخاصة كالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي باللغتين العربية والإنجليزية، بينما ستتضمن المرحلة المقبلة تطبيق التواصل عبر «واتساب»، والذي سيتناول مواضيع متعلقة بالإفتاء كالصيام والصلاة والطهارة وغيرها.

ونظمت الدائرة على هامش إطلاق المنصة، في أبراج الإمارات، معرضاً لـ 3 أيام، يتضمن «فيلماً» موجزاً لجميع مراحل إنشاء الإفتاء بالدائرة، والذي سيتناول مرحلة الإفتاء الشفهي المباشر، ومرحلة الإفتاء المكتوب، ومرحلة الإفتاء المسموع، ومرحلة الإفتاء المرئي، ومرحلة الإفتاء الإلكتروني، وصولاً إلى مرحلة الإفتاء الافتراضي.

وقال أحمد المهيري المدير التنفيذي للعمل الخيري في الدائرة، رئيس فريق x10 في الدائرة: «إن المنصة الجديدة للإفتاء عبارة عن نظام ذكي على مدار الساعة، يعيد صياغة آلية تقديم الفتاوى الشرعية من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم في توفير عدة قنوات مبتكرة تسهل الإجابة عن الاستفسارات، وتقديمها بشكل تفاعلي مبتكر يتيح وصول المستفيدين إلى الفتاوى من جميع أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية».

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإفتاء الافتراضي تتضمن الإجابة عن أكثر من 4 آلاف سؤال في أكثر من 200 موضوع في الصلاة.

وسائل

ومن جانبه قال عبد الله العوضي رئيس قسم المشاريع الخيرية في الدائرة، مدير المنصة: «إن المرحلة المقبلة للمنصة تتضمن إضافة لغات جديدة غير الإنجليزية والعربية، وكذا وسائل جديدة في الحصول على الإجابات أو الفتاوى، لا سيما وسيلة الصوت في طرح السؤال والحصول على الإجابة».