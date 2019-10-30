«صحة دبي» تستعرض 22 بحثاً علمياً خلال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب

المصدر: دبي- البيان

استعرضت هيئة الصحة بدبي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب المنعقد حالياً بدبي، ويستمر حتى يوم غد 22 بحثاً علمياً ركزت على مختلف الأمراض العصبية، بما فيها الحالات النادرة، التي تعامل معها أطباء قسم الأعصاب والدماغ بمستشفى راشد.

وقال الدكتور سهيل عبد الله الركن، رئيس المؤتمر العالمي لطب الأعصاب واستشاري الأعصاب بمستشفى راشد: إن المشاركة الفاعلة لأطباء الهيئة في هذا المؤتمر العالمي المتخصص تعكس القيمة العلمية لهذه الأبحاث وأهميتها في التوصل إلى إجراءات وأساليب علاجية مبتكرة تخدم المرضى، مشيراً إلى الكفاءات الطبية المتميزة، التي تحظى بها هيئة الصحة بدبي، والتي فرضت وجودها في المحافل العلمية الدولية كونها مصدراً للمعرفة العلمية في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور الركن إلى العديد من الأوراق العلمية والأبحاث التي قدمها أطباء الهيئة خلال المؤتمر حول مختلف المواضيع المتعلقة بتلف الأعصاب الطرفية، والتهاب الغدة النخامية، وجراحة استئصال البؤر الصرعية، واستعراض العديد من الحالات المرضية النادرة، التي تم دراستها في مستشفى راشد.

وخلال الجلسات العلمية للمؤتمر استعرض الدكتور حمدان الزرعوني طبيب الأعصاب بمستشفى راشد نتائج البحث العلمي، الذي أجراه أطباء مستشفى راشد حول: «تلف الأعصاب الطرفية»، حيث تم دراسة (600) حالة مرضية من مختلف الجنسيات، 50% منها من النساء، تراوحت أعمارها بين (13-18 سنة)، راجعت المستشفى خلال الفترة من (2000-2019)، والذي أظهر أن التهاب الأطراف العصبية المتعدد كان يفوق التهاب العصب الواحد.