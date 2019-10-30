«توطين 360» يستهدف إرشاد 4000 طالب للعمل بالخاص

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد أحمد يوسف أحمد آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال المشاركة في «منتدى الطلبة توطين 360» الذي تنظمه الوزارة في دورته الثامنة بمركز المعارض في رأس الخيمة، أن المنتدى يستهدف من 3000 إلى 4000 طالب وطالبة، للعمل في القطاع الخاص، وسجل اليوم الأول مشاركة 600 شخص من مجندي الخدمة الوطنية، ويستهدف اليوم الثاني والثالث طلبة المدارس من المرحلة الثانية والجامعات على مستوى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن منتديات الإرشاد تأتي امتداداً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتوعية وتأهيل الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، ضمن البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني، واكتشاف قدرات وميول الطلبة وتوضيح التخطيط المهني لمستقبلهم.

مستهدفون

وأضاف: يستهدف المنتدى فئة طلبة الثانوية العامة والجامعات باعتبارهم المستقبل لسوق العمل في دولة الإمارات، بهدف إرشادهم مهنياً وتمكينهم من المهارات والمتطلبات الوظيفية التي يحتاجها القطاع ودوره في المساهمة باقتصاد الدولة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والجامعات المشاركة والتي تقوم بعرض فرص التدريب والتأهيل وتنمية المهارات المتوافرة لديها.

وأضاف: يستهدف المنتدى الذي يقام خلال الفترة من 28 ـ 30 أكتوبر الجاري، استقطاب أكبر شريحة من الطلبة لمساعدتهم على اختيار المهن والتخصصات المستقبلية بناءً على بيانات ومعلومات واقعية.