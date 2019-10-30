«الإمارات الدبلوماسية» تناقش «أهمية اتفاقيات جنيف في عالم اليوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «أهمية اتفاقيات جنيف في عالم اليوم»، في إطار مشاركتها مع المجتمع العالمي في احتفالات الذكرى الـ 70 لاتفاقيات جنيف. وأقيمت الفعالية بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور نخبة من المعنيين لتبادل وجهات النظر والأفكار حول أهمية اتفاقيات جنيف ودورها في المشهد الجيوسياسي العالمي اليوم.

وتضمنت قائمة المشاركين في المناقشة الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبرناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والدكتور عمر مكي، المنسق الإقليمي للقانون الدولي الإنساني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأدارت النقاش صوفي باربيه، ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدولة.

وأكد الخبراء ضرورة تعزيز الالتزام العالمي باتفاقيات جنيف الأربع، وما نصت عليه من مبادئ متعلقة بالقانون الدولي الإنساني.