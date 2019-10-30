دول «التعاون» تشيد بإنجازات ديوان المحاسبة في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شارك ديوان المحاسبة بالإمارات في الاجتماع السادس عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط.

وناقش الاجتماع عدة مواضيع منها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الدواوين ومناقشة الخطة التدريبية لعام 2020، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتدريب لأجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.

وصدر عن الاجتماع بيان أعرب فيه رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الاعتزاز البالغ لرئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات الدكتور حارب بن سعيد العميمي على ما قدمه من عطاء منقطع النظير خلال فترة رئاسته للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأنتوساي، حيث كان لقيادته في إدارة دفه هذه المنظمة العريقة الدور الأساس فيما شهدته من تطورات نوعية في التنظيم الداخلي، وكفاءة عمل اللجان الفنية، وتناغم وترابط الأدوار التي تقوم بها أمانة المنظمة ولجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية (PFAC) ومبادرة الأنتوساي للتنمية IDI، إضافة إلى النقلات النوعية التي شهدتها فتره رئاسته في إدارة مذكرة التفاهم المبرمة بين الأنتوساي ومجتمع المانحين.