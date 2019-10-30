الإمارات تشارك بافتتاح «منتدى طريق الحرير» في جورجيا

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في افتتاح «منتدى طريق الحرير» الذي عقد بالعاصمة الجورجية - تبليسي في الفترة من 22 - 23 من أكتوبر الجاري، بحضور جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا، وعدد من رؤساء الوزراء لأكثر من 38 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2000 مشارك ووفود حوالي 150 دولة ومنظمة دولية.

ترأس وفد الدولة المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية حيث ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى السفير عيسى عبد الله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جورجيا وممثلين من إدارة الطرق وإدارة الاتصال الحكومي من الوزارة، ومن إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد وممثل من النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وعبّرت النقبي عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة الجورجية و لوزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورنافا على كرم الاستقبال والاستضافة، مؤكدة حرص دولة الإمارات ومعالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية على التعاون في سبيل إنجاح المنتدى والذي يتمثل في العلاقات المتطورة بين البلدين والتي تعكس مدى متانة العلاقة والشراكة القوية مع الدول الواقعة على طريق الحرير، والتزام دولة الإمارات القوي بتوسيع آفاق التعاون والمصالح المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين في المنتدى.

وأضافت المهندسة النقبي أن أهداف منتدى طريق الحرير في تبليسي تتوافق مع الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة الإمارات، في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة من دول طريق الحرير الجديد من خلال تعزيز قدراتها اللوجستية في النقل البري والبحري.

حضر وفد الدولة جلسات المنتدى المنعقدة على مدار يومين، ومنها جلسة «الاستثمار والتجارة - طريق الحرير»، وجلسة «فهم الاستقرار والنمط المستدام لمستقبل طريق الحرير» وجلسة «Trade 2 win» وجلسة (الابتكار والذكاء الاصطناعي لقيادة مشروع طريق الحرير )وجلسة (التحول في اتصال النقل على طول طريق الحرير) وجلسات أخرى حول الفرص والتحديات الاستثمارية على طول طريق الحرير.

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية إن دولة الإمارات تعتبر البوابة الرئيسة للمبادرة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تحرص الإمارات على استقطاب الاستثمارات الموجهة للمبادرة في المنطقة.