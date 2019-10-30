«كهرباء الشارقة» تختتم أسبوع خدمة المشتركين

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أسبوع خدمة المشتركين الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر باحتفال لتكريم الفئات المتميزة في خدمة المشتركين من جميع الإدارات وتضمن أسبوع خدمة المشتركين هذا العام مجموعة من الفعاليات وورش العمل بمشاركة عدد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للتعرف على أفضل الممارسات في مجال خدمة المشتركين ورفع مستوى التنافسية في طرح الخدمات المتميزة، إضافة إلى تحقيق رضا المشتركين وإسعادهم.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن أسبوع خدمة المشتركين، الذي تم تنظيم فعالياته في أكثر من 20 إدارة ومركزاً لخدمة واستقبال المشتركين تضمن مناقشة القضايا المختصة بجودة الخدمة والتفاعل مع المشتركين في كافة إدارات الهيئة ومراكز الخدمة والتعرف على اقتراحاتهم ومتطلباتهم وتوزيع هدايا رمزية وتنظيم ورش عمل تفاعلية معهم.

وأشار إلى أن الهيئة تنظم «أسبوع خدمة المشتركين» للعام الثاني على التوالي ضمن أهدافها الرامية إلى تعزيز معايير خدمة المشتركين، وتحسين الخدمات التي تقدمها إدارات الهيئة المختلفة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المشاركين لطرح أفكار جديدة ومبتكرة، وبالتالي تعزيز الجودة والتنافسية في خدمة المشتركين وتبادل المعرفة وثقافة التميز في الأداء بين الموظفين ومختلف الجهات.