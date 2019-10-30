«أشغال الشارقة» تنجز حديقة الوشاح

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أخيراً، الأعمال الإنشائية والمدنية في حديقة وشاح الكائنة في منطقة الوشاح بمدينة الذيد والتي تبلغ مساحتها 23611 متراً مربعاً، وجرى تسليمها إلى بلدية مدينة الذيد للبدء بأعمال التجميل والزراعة، بتكلفة 4.3 ملايين درهم.

وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إلى أن أعمال الحدائق وتنفيذ المماشي المطاطية، تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء حديقة تخدم أهالي منطقة وشاح وتكون متنفساً لهم، وهو ما يعكس رؤية سموه الرامية إلى إنشاء الحدائق والمتنزهات في أحياء مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتضم الحديقة التي تأتي ضمن الخطة التنموية للدائرة الملبية لاحتياجات المجالس البلدية، كل الخدمات والمرافق من مسجد وكافتيريا ودورات مياه، وملاعب لكرة السلة والطائرة، وركن مخصص لألعاب الأطفال، وشبكة متكاملة لري المزروعات من مسطحات خضراء وأشجار نخيل وغيرها، كما تضم الحديقة ممرات ومماشي لممارسة رياضة الجري والمشي من قبل أبناء المنطقة، وجرى أيضاً توصيل الكهرباء والمياه وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء الأسوار والبوابات في الحديقة.