«ملتقى النشر» يطرح حلولاً لأنظمة تعليم عالية الأداء

المصدر: الشارقة - البيان

شهد اليوم الأخير من ملتقى النشر التعليمي، الذي انطلق الأحد الماضي في مقر مدينة الشارقة للنشر بتنظيم من جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الدولي للناشرين، جلسات ضمت 4 مجموعات مختلفة من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وناشرين تعليميين ومعلمين وأعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، بحيث ناقشت هذه الجلسات تطوير خارطة طريق خمسية، تهدف إلى تفعيل آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين والناشرين من أجل الارتقاء بالنشر التعليمي بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، من خلال طرح حلول لأنظمة تعليم عالية الأداء.

مشاركة

وشارك في إدارة المجموعات المختلفة كلّ من عبد الله الكعبي، عضو مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وشريفة موسى، مديرة إدارة المصادر التعليمية والحلول التعليمية، وزارة التربية والتعليم، وعلي الشعالي، مؤسس دار الهدهد للنشر، وعنود أحمد العبيدلي، رئيس التربية الأخلاقية في وزارة التربية والتعليم، ووجه الجلسات ريتشارد كراب، خبير تطوير قطاع النشر التعليمي وسياسة المناهج المدرسية الدولية.

وأكد علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن الأفكار والرؤى التي طرحها الخبراء والمختصون ومسؤولو التعليم والنشر خلال فعاليات الملتقى، تشكل مسودة قيمة لخطة العمل المشترك التي تتطلع الجمعية إلى تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية بتطوير النشر التعليمي.

من جانبه، ثمّن راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين جهود المشاركين في الملتقى في الخروج بمقترحات وحلول تساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم، وأشار إلى أهمية الملتقى في تسليط الضوء على النشر التعليمي بكونه قضية ذات بعد اجتماعي نظراً لارتباطه الوثيق ببناء أجيال مبدعة.