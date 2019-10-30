جمعية الصحفيين تشارك في «ملتقى الصحفيات الخليجي»

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية في أعمال الملتقى الثالث للصحفيات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نظمته جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع اتحاد الصحافة الخليجية وتحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد ناصر الجبري خلال الفترة من 27 ـ 29 أكتوبر الجاري، مثل الجمعية الزميلتان حلمية الشامسي الصحفية في وكالة أنباء الإمارات، وياقوته عبد الله الصحفية في مجلة زهرة الخليج.

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية: إن مشاركة الجمعية في الملتقى تهدف إلى التفاعل مع الصحفيات في دول الخليج العربية والاستفادة من المناقشات بالجلسات التي يطرحها الملتقى على مدار أيامه الثلاثة.

وأضاف الحمادي: الملتقى ناقش مواضيع تهم الصحفية الخليجية من أجل تمكينها وتطوير قدراتها وتذليل العقبات ودورها في نشر الوعي، وناقش الملتقى في جلسة حوارية دور المرأة في الصحافة الخليجية، وحضر وفد الصحفيات افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي.

وأشاد الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها المرأة الخليجية في تطوير الإعلام بمختلف وسائله.