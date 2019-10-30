«الصحة» تتفاعل مع حملة «مهارتي 12x12»

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مركز التدريب والتطوير في وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية مبادرة «مكعب المهارات» (مهارة التواصل)، بمشاركة عدد من القيادات الإشرافية ومديري الإدارات والمناطق الطبية والأطباء والممرضين والكادر الفني التخصصي، وذلك في إطار تحقيق أهداف حملة «مهارتي 12x12» المنبثقة من استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، لدعم مبدأ التعلم مدى الحياة، واستكشاف المهارات المتقدمة لأفراد المجتمع.

وتحتوي مبادرة «مكعب المهارات» قائمة تشمل 12 مهارة على مدى 12 شهراً. وتضم قائمة المهارات: المهارات العلمية، والإبداع، والتفكير النقدي/‏‏‏حل المشكلات، والقيادة والتعاطف، والمهارات التكنولوجية، والمهارات المالية، والتعاون، والتواصل، والتكيف، والوعي الاجتماعي والثقافي.