اتفاقية لتطوير العمل الإحصائي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بينهما، بهدف تبادل وتنظيم وتطوير العمل الإحصائي المشترك للجانبين، ودراسة وتحليل الوضع السكاني للإمارة لإدماج الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية بما يدعم دورهما في نشر الوعي بين سكان الإمارة.

ووقّع الاتفاقية كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن اتفاقية التعاون مع قيادة شرطة الشارقة تسهم في بناء المزيد من جسور التواصل بين الجانبين لتحقيق الشراكة المؤسسية بأفضل صورها، بما يخدم مسيرة التنمية المجتمعية للإمارة.

بدوره، رحّب اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي مع الدائرة في مجال العمل الإحصائي لدعم التنمية المستدامة بالإمارة.