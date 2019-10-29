ملك الأردن يستقبل عبدالله بن زايد في الرياض

المصدر: وام

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" التي تعقد في الرياض.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء لجلالته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للأردن الشقيق مزيدا من التقدم والنماء.

من جانبه حمل جلالة الملك سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني على عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والحرص على تعزيز آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة، كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر اللقاء أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.