عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات المشارك في "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض

المصدر: وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الثالثة لـ " مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" التي انطلقت اليوم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

وضم وفد الدولة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى 443 مسؤولا رفيع المستوى ورجال أعمال إماراتيين.

وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأعضاء الوفد عددا من جلسات العمل في "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

ويشمل برنامج المبادرة جلسات نقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة.

وتعد "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" من أكبر ثلاثة تجمعات عالمية حيث تحظى النسخة الحالية بمشاركة واسعة تشمل 300 متحدث من صناع القرار من أكثر من 30 بلدا وأكثر من 6000 مشارك.

وتضاعف حضور الحدث هذا العام مقارنة بدورة العام الماضي، كما تميز بالمستوى النوعي للمشاركين إذ شارك قادة دول كبرى في مجموعة العشرين إلى جانب قيادات عربية وإقليمية عديدة وشخصيات سياسية واقتصادية مرموقة وصناع القرار من حول العالم.

وتبحث اجتماعات المبادرة هذا العام بعضا من أبرز الملفات المطروحة على الصعيد الاقتصادي الدولي وفي مقدمتها جذب الاستثمارات وبحث الاستغلال الأمثل للتطورات التقنية وبرامج التنويع الاقتصادي وضمان استدامة إمدادات الطاقة العالمية وتحقيق التنمية وتوفير الوظائف.

ويعكس المؤتمر الدور المركزي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي والأهمية الكبرى للفرص المتوفرة فيها بالنسبة للمنطقة والعالم خاصة وأنها تمتلك الاقتصاد الأكبر عربيا.