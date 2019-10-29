تعليق الدراسة بالمدارس المتضررة في كلباء غداً الأربعاء

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة غداً الأربعاء في المدارس المتضررة في كلباء نظرا للظروف المناخية التي نتجت عن أمطار الخيروأدت إلى تجمع برك من المياه سواء في الطروقات أو داخل المدارس.

ومنحت الوزاره المدارس صلاحيات للحفاظ على سلامة الطلبة في الأحوال الجوية المتقلبة.

وأكدت الوزارة أن مصلحة الطلبة وسلامتهم مقدمة على أي شيء آخر، وأنها تمثل أولوية لدى الوزاره.

وأفادت بأن الصلاحيات تمكن المدارس من التعامل بمرونة مع حالات تقلب الطقس، والحفاظ على سلامة الطلبة من تداعيات الأمطار التي شهدتها عده مناطق.