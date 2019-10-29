شارع الشيخ زايد ..مسار للجري يوم 8 نوفمبر

المصدر: وام

يشهد شارع الشيخ زايد بدبي اطلاق فعالية تحدي دبي للجري يوم الجمعة 8 نوفمبر وذلك ضمن فعاليات "تحدي دبي للياقة 2019" حيث سيتيح الفرصة لسكان المدينة وزوّارها على اختلاف أعمارهم وقدراتهم ومستويات لياقتهم المشاركة في هذا النشاط .

ويهدف التحدي من خلال هذه الفعالية المجانية والتي تتضمن مسافة جري ترفيهية طولها 5 كلم وكذلك 10 كلم ذات توقيت محدد إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الصحة وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتمكّن فيها سكان الإمارة من الجري على جزء من الطريق السريع المكوّن من 14 مسارا والاستمتاع بمشاهدة معالم الإمارة الشهيرة أثناء الجري .