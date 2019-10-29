محمد بن زايد يستقبل رئيس سيراليون

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

ورحب سموه بالرئيس الضيف خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي، متطلعا إلى أن تسهم زيارته إلى الدولة في دفع العلاقات في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وسبل تنميتها خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والبنية التحتية والزراعية التي تدعم عملية التنمية المستدامة في البلدين وتحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل نهجها الأصيل ودورها التنموي الرائد في دعم جهود الدول الصديقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها وتطوير مختلف قطاعاتها الحيوية بما يضمن استدامتها وتطوير كفاءة أدائها وبما يلبي تطلعات شعوبها لتحقيق التقدم والاستقرار والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس جوليوس مادا بيو عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية والمبادرات الحيوية النوعية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلاده في مختلف المجالات الرئيسة والتي تعزز جهود الدولة وإمكانات مؤسساتها في تحسين خدماتها وتطويرها لخدمة شعبها.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضره من جانب سيراليون الدكتور جون تامبي المستشار الرئاسي للبنية التحتية وجوزيف ندانيما وزير الزراعة وثيموثي قباء مدير مديرية البترول ورشيد سيساي سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة.