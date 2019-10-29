اللجنة التنفيذية للأزمات والكوارث تتعامل بمهنية عالية مع إعصار "كيار" بالمنطقة الشرقية

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، اجتماعا طارئا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، وحضور كافة أعضاء اللجنة..

ووقفت اللجنة على الحالة الأمنية، والإجراءات التي تم العمل بها منذ يوم أمس الاثنين نتيجة تأثر بعض المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية بالحالة المدارية الناجمة عن "إعصار كيار".

وأكد العميد الدكتور الناعور رئيس اللجنة أن الأجهزة المختصة قد تعاملت بكفاءة ومهنية عالية مع الحدث، وتقديم الدعم اللوجستي للأسر التي تأثرت بسبب وصول مياه الأمطار لبعض الأحياء بمدينة كلباء، كمنطقة (البردي، والقادسية، والنغالة)؛ حيث تقوم فرق الاختصاص بمشاركة كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالإمارة، بتقديم الدعم اللازم للمتأثرين على مدار الساعة، وبمساندة عدد من المتطوعين، الذين قدموا لمد يد العون والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأشار العميد الناعور، إلى استتباب الحالة الأمنية بالمنطقة الشرقية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حاثاً أفراد الجمهور بالمنطقة الشرقية، على اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن سواحل البحر حتى تعود الأحوال المناخية للاستقرار التام، كما ناشدهم بضرورة الالتزام التام بالإرشادات التي يقدمها لهم المعنيون بموقع الحدث، أو التي يتم بثها عبر القنوات الرسمية بشرطة الشارقة، متمنياً السلامة للجميع.