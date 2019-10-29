الجروان: إشادة عالمية بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: أديس أبابا - وام

أكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن الأهداف والبرامج المتمثلة في نشر ثقافة التسامح بين البشر ومعالجة قضايا السلام الدولية والاتفاقيات التي يقدمها المجلس العالمي والبرلمان الدولي للتسامح والسلام لقيت إشادة من مختلف المنظمات والبرلمانات العالمية.

وقال في تصريح لوكالة أبناء الإمارات «وام» في ختام جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام بمقر البرلمان الإثيوبي، إن هناك بعض المواضيع التي تم تأجيلها إلى الجلسات القادمة، وأن الجلسات تكللت بالنجاح، حيث تم الموافقة على كل ما خرج من الأعضاء خلال أعمال اليومين السابقين.

وأعرب عن شكره لجهود لجان البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ولما بذلوه خلال اجتماعاتهم الفرعية للوصول للمبادرات والرؤى والأفكار التي سيعمل البرلمان والمجلس على تنفيذها بما يحقق أهدافه في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وأشار الجروان إلى توقيع اتفاقية تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان الإثيوبي والإكوادور، وذلك بعد ختام الجلسة الرئيسة.

وكان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي تاغسي جافو رئيس البرلمان الإثيوبي ترأسا الاجتماع الرابع للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، بحضور أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وعدد من السفراء المعتمدين والدبلوماسيين ورؤساء وممثلي المؤسسات والبرلمانات الإقليمية والوطنيّة والدولية من مختلف دول العالم.