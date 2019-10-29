التنمية الأسرية تنظم فعالية "أكتوبر الوردي لتوعية بسرطان الثدي"

المصدر: أبوظبي-البيان

تزامناً مع "أكتوبر الوردي" الشهر العالمي لتوعية بسرطان الثدي، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية اليوم فعالية (أكتوبر الوردي لتوعية بسرطان الثدي)، بحضور مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، و سعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة، وعدد من مدراء الدوائر والإدارات وموظفي المؤسسة وأفراد المجتمع.

وشارك في الفعالية عدد من الجهات والشركات الطبية التي تهتم بصحة أفراد المجتمع وتقدم لهم الخدمات العلاجات المناسبة والمتنوعة، حيث تضمنت الفعالية برامج توعية وفحوصات متنوعة ومجانية.

وذكرت مريم محمد الرميثي أن المؤسسة بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله، تحرص دائماً على توعية أفراد الأسرة والمجتمع بأهمية الفحوصات الدورية من خلال برامجها وخدماتها المجتمعية التي تهتم بالصحة العامة للمجتمع.

وأضافت أن المؤسسة تنفذ خلال العام برامج وخدمات صحية وتثقيفية متنوعة، وتشارك في الفعاليات الصحية التي تقام بإمارة أبوظبي، وذلك بهدف غرس المفاهيم والأسس الصحية السليمة لدى أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي حولها، والتغيير الإيجابي في سلوكياتهم واتجاهاتهم وعاداتهم الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع في الاستمرار بممارسة العادات والسلوكيات الصحية السليمة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الكشف الدوري للوقاية من الأمراض بشكل عام وبالأخص الأمراض المزمنة منها والحد من آثارها بإمارة أبوظبي والدولة.

كما تقدم مؤسسة التنمية الأسرية برامج خاصة بالمرأة تهدف إلى رفع معدل اللياقة البدنية والحركية والفسيولوجية لدى المرأة، وتحسين الوضع النفسي لديها الذي يؤثر على علاقاتها الاجتماعية وسط أفراد أسرتها، وتشجيع المرأة على الاستمرار في ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتها البدنية والنفسية، واكساب المشاركين النمط الصحي السليم في الحياة اليومية، والحفاظ على صحة أفراد الأسرة، وتشجيع المرأة على اتباع الأساليب الصحية المتنوعة لتجنب انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع.