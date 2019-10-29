مركز محمد بن راشد للفضاء يتسلم راية تنظيم «المؤتمر الدولي للفضاء 71»

المصدر: البيان الإلكتروني

في ختام فعاليات الدورة الـ 70 من المؤتمر الدولي للفضاء، والذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري، تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، راية تنظيم فعاليات الدورة 71 من المؤتمر في دبي 2020. ووقّع كل من يوسف الشيباني، والرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF)، باسكال إيهرينفرويد، عقد الاستضافة بحضور وفد من الدولة ووفود إعلامية.

وتسلم "الشيباني"، راية الاعتماد من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، ومن المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية، الجهة المستضيفة للمؤتمر هذا العام.



وبهذه المناسبة، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، "فخور بالمشاركة التي قدمها فريق المركز، في هذا المؤتمر العالمي والمرموق، من أوراق أكاديمية بحثية، سلطت الضوء على أحدث ما توصلنا إليه في قطاع الفضاء الوطني وتطبيقاته، كما عكست الإمكانات التي يتمتع به فريق الباحثين لدينا في مجال الفضاء".

وأكد "المنصوري"، "أن الأوراق البحثية، التي عرضها باحثو المركز، خلال المؤتمر، هي نتاج تشجيع القيادة الرشيدة للكوادر الإماراتية الشابة من خلال توفير الإمكانات اللازمة لنجاحهم، والتي تساهم بدورها في إثراء المجتمع الدولي، وتحسين الحياة على الأرض".

وأضاف، أن تنظيم المؤتمر الدولي للفضاء 71، أكبر مؤتمر متخصص بقطاع الفضاء، في دبي العام المقبل، يؤكد الحضور القوي والمكانة العالمية للإمارات في هذا القطاع الرائد والحيوي".



ومن جانبه، علّق يوسف الشيباني قائلاً: "خلال مشاركتنا في الدورة الـ 70 من المؤتمر الدولي للفضاء، أبرزنا الدور المميز والمؤثر للإمارات في قطاع الفضاء العالمي وسلّطنا الضوء على استعداداتنا لتنظيم المؤتمر في دبي 2020، ولدينا العديد من المبادرات والبرامج في قطاع الفضاء التي توثّق الدور الإيجابي للإمارات في هذا المجال وتؤهلها لتكون الدولة المستضيفة لهذا الحدث العالمي. نحن على ثقة أن انعقاد المؤتمر، لأول مرة في المنطقة العربية، سيكون دافعاً إيجابياً للعديد من الدول التي تسعى لدخول قطاع الفضاء، إذ ستتمكن هذه الدول من الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها المؤتمر على صعيد تبادل الخبرات والأفكار بين قادة وصناع القرار في هذا القطاع والجهات المشاركة".

أوراق بحثية

وشارك وفد رفيع المستوى من مركز محمد بن راشد للفضاء، برئاسة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، ويوسف الشيباني، المدير العام، في فعاليات الدورة الـ 70 من المؤتمر الدولي للفضاء، والذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان "الفضاء: قوة الماضي. وعد المستقبل".

وضم الوفد المشارك، سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء ورئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء 2020، وعدنان الريس، مدير إدارة الاستشعار عن بعد، والرئيس المشارك للجنة الاستضافة، وسعيد المنصوري، مدير أول قسم تطوير التطبيقات والتحليل، وسعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي، وأسماء الجناحي، المتخصصة في هندسة الاتصالات، وأحمد اليماحي، مهندس وحدة تصنيع الأنظمة الميكانيكية، وفاطمة المرزوقي، محللة في قسم التطبيقات والتحليل، وحصة علي، مهندس أول في وحدة البيانات والتحكم، ومريم الزرعوني، رئيس وحدة الدراسات بالمركز، وعدد من أعضاء المركز.



وسلط وفد المركز المشارك، الضوء على تفاصيل البرنامج العام والاستعدادات للمؤتمر الدولي للفضاء 2020، والمقرر انعقاده لأول مرة في دبي، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقدم فريق المركز، عرضا لمراحل تخطيط وتنفيذ مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وتصميم "مسبار الأمل"، إضافة إلى نتائج القياس والتحقق الأولية من صور "خليفة سات"، كما قدم شرحا عن ميكانيكية عمل "خليفة سات" أول قمر اصطناعي إماراتي 100%.



وعرضت فاطمة المرزوقي، خلال المشاركة في المؤتمر، بحثاً حول استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ومعالجة الصور، لتحليل الصور الفضائية الملتقطة بعدسة القمر الاصطناعي "دبي سات 2" لمحمية المرموم الصحراوية.

وقدم سعيد المنصوري، ورقة بحثية حول استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخراج السفن في صور القمر الاصطناعي "خليفة سات"، شرح خلالها كيفية تنفيذ المشروع ومراحله، إلى جانب النتائج التي توصل إليها مع فريق العمل، والخطط المستقبلية؛ حيث حلت الورقة البحثية ضمن المراكز الـ 3 الأُول في فئة التطبيقات من ضمن 260 مقدماً ومشاركاً.

عضوية عالمية

وعلى هامش المؤتمر، انتخب المهندس سالم حميد المري، عضواً رسميا، في فريق العلوم الهندسية بـ “الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية"، وذلك للمرة الثانية حيث تم انتخابه عضواً للمرة الأولى في 2016. ويأتي انتخابه تقديراً لإسهاماته المتميزة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجهوده في تعزيز التعاون الدولي والنهوض بقطاع الفضاء في جميع أنحاء العالم.



وبهذه المناسبة، أعرب المري، عن فخره بانتخابه، عضواً رسمياً، للمرة الثانية في "الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية"، وتمثيله مركز محمد بن راشد للفضاء، وقطاع الفضاء الإماراتي في الخارج"، مشددا أن المؤتمر العام المقبل في دبي سيشهد تنظيما غير مسبوق.

وأكد أن المؤتمر منصة عالمية هامة لتسليط الضوء على إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء، ومناقشة التحديات المستقبلية، التي تواجه المجتمع الدولي في هذا القطاع الرائد والحيوي، أن المشاركة بالمؤتمر خطوة هامة استعدادا لاستضافة الدورة 71 من المؤتمر، في دبي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2020 في دبي، وذلك للمرة الأولى في العالم العربي، والذي سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة"، مشيرا إلى أن عام 2020 سيكون عاماً مميزاً للإمارات العربية المتحدة؛ حيث ستطلق "مسبار الأمل" و"إكسبو 2020".