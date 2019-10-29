محمد بن راشد يعتمد ميزانية الاتحاد للعام 2020

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقر خلاله ميزانية الاتحاد للعام 2020 بإجمالي 61 مليار درهم وبدون عجز.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، إن ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشئون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية، مؤكداً أن 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة.

واطلع سموه اليوم على تقرير حول قطاع الفضاء بالدولة من هزاع المنصوري وفريق العمل، وقال إن حجم القطاع 22 مليار درهم. يعمل به 1500 موظف في خمسين شركة بينها 2 من أكبر شركات الاتصالات الفضائية عالميا.. ونمتلك 16 قمرا صناعيا.

وقال سموه: "وبدأنا في تصنيع الأقمار محليا .. ولدينا مسبار سينطلق للمريخ خلال 8 أشهر."

كما أقر سموه في اجتماع مجلس الوزراء صندوقا حكوميا لدعم التعليم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المجال التعليمي، ولتوفير موارد مالية إضافية للبرامج التطويرية في القطاع التعليمي الوطني.

واعتمد سموه مشاركة الإمارات ضمن التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.

وقال سموه إن جهود الإمارات في مجال التغير المناخي ستبقى مستمرة ومتسارعة كواجب دولي وتاريخي تجاه الأجيال القادمة.