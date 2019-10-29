بالفيديو.. إعصار "كيار" يتسبب في اضطراب البحر بالساحل الشرقي للإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

يتحرك الإعصار المداري من الدرجة الثالثة "كيار" في وسط بحر العرب وموقعه عند خط عرض 19.4 درجة شمالاً وخط طول 63.4 درجة شرقاً بسرعة 6 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 200 - 210 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

ويستمر الإعصار المداري بالتحرك جنوب غرب باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال ال 48 ساعة القادمة، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 - 140 كم/س.

وقد يسبب الإعصار اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة ‪من الثلاثاء إلى الخميس‬، ويغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.

إعصار "كيار" يتسبب في اضطراب البحر في الساحل الشرقي للإمارات. ويظهر الفيديو دخول مياه البحر على طريق الكورنيش بإمارة الفجيرة صباح اليوم. https://t.co/XxJfcVnbNc



تصوير: زيشان أحمد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HVBifcchiI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2019