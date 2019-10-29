‪من الثلاثاء إلى الخميس

بالفيديو.. إعصار "كيار" يتسبب في اضطراب البحر بالساحل الشرقي للإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

يتحرك الإعصار المداري من الدرجة الثالثة "كيار" في وسط بحر العرب وموقعه عند خط عرض 19.4 درجة شمالاً وخط طول 63.4 درجة شرقاً بسرعة 6 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 200 -  210 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

ويستمر الإعصار المداري بالتحرك جنوب غرب باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال ال 48 ساعة القادمة، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 -  140 كم/س.

وقد يسبب الإعصار اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة ‪من الثلاثاء إلى الخميس‬، ويغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.

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  • الإمارات
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