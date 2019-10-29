بالفيديو.. دخول مياه البحر على طريق الكورنيش بالفجيرة

تصوير: زيشان أحمد

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

دخلت مياه البحر على طريق الكورنيش بإمارة الفجيرة صباح اليوم بسبب ارتفاع منسوب البحر والتقلبات المدارية التي تشهدها المنطقة.

وأدت الحالة المدارية للإعصار «كيار» في بحر العرب إلى تأثر السواحل الشرقية للدولة وارتفاع منسوب مياه البحر، حيث غمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة أبرزها شاطئ المظلات وقدفع ومربح بإمارة الفجيرة. كما تأثر شاطئ كلباء وشاطئ اللؤلؤية في إمارة الشارقة.

كلمات دالة:
  • الفجيرة ،
  • إعصار،
  • حالة مدارية،
  • إضطراب البحر
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