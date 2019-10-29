حاكم عجمان يفتتح مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني التاسع

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ،عضو المجلس الأعلى ،حاكم عجمان ، فعاليات مؤتمر التخطيط العمراني التاسع تحت شعار "نحو مدن جيو مكانية" وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وذلك صباح اليوم بقاعة الإمارات للضيافة.

ويعقد المؤتمر بتنظيم دائرة البلدية والتخطيط بمشاركة 30 متحدثا عالميا ومحليا لتسليط الضو على أهمية المعلومات الجغرافية في تخطيط المدن الذكية ، كما افتتح سموه المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر.

ويستمر مؤتمر التخطيط العمراني التاسع لمدة يومين، واستمع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لشرح عن محتويات المعرض من الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.