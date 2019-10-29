«جافزا» و«آمر» تتعاونان في خدمات التأشيرة العائلية بالمناطق الحرة

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» اتفاقية مع مركز «آمر» لتقديم خدمات التأشيرات العائلية للعاملين في الشركات المرخصة في كل من جافزا ومجمع الصناعات الوطنية (NIP).

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إنشاء مركز «آمر» في جافزا ليخدم أكثر من 135,000 شخص يعملون لدى أكثر من 7,500 شركة في جافزا ومجمع الصناعات الوطنية. وقد وقع على الاتفاقية كل من أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وعلي أحمد عبد الله علوان، المدير التنفيذي لمركز آمر جافزا.

وستوفر خدمة «آمر» نافذة واحدة لجميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالتأشيرات وغيرها من الوثائق المطلوبة في معاملات الأجانب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خدمات

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «إن تلبية الاحتياجات الشخصية لعشرات الآلاف من العاملين أمر أساسي وأولوية استراتيجية بالنسبة لجافزا.

من جانبه، قال علي أحمد عبد الله علوان، المدير التنفيذي لمركز آمر جافزا:»ننتهز هذه الفرصة لتوفير الخدمة لمجتمع الأعمال المتنامي في جافزا، الأمر الذي يتوافق من أهداف رؤية القيادة الرشيدة للتقدم الشامل بدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في آمر ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات المهنية لعملائنا الجدد في الشركات العاملة في جافزا ومجمع الصناعات الوطنية.

تتخصص مراكز»آمر» في تبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة المعاملات، بما يتماشى مع أرقى المعايير. وشهدت المراكز المتخصصة في تقديم الخدمات الحكومية قفزة هائلة في عدد العملاء، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على الخدمات التي تقدمها. وفي النصف الأول من هذا العام، سجلت مراكز آمر أكثر من 1.07 مليون معاملة مقارنة بـ847,476 معاملة في عام 2018.