بلدية العين تستعد لليوم الوطني بتنفيذ 1000 تصميم ضوئي

المصدر: العين - داوود محمد

بدأت بلدية مدينة العين تزيين شوارع المدينة استعداداً لاحتفالات اليوم الوطني 48، بمجسمات يتجاوز عددها 1000 مجسم وتزيين أكثر من 1300 نخلة وشجرة، وبأطوال إجمالية للشوارع تغطي أكثر من 100 كيلومتر، بأفكار متنوعة ومميزة تتناسب والمناسبات الوطنية التي تعيشها الدولة خلال هذه الفترة، على أن يتم تشغيل الزينة في منتصف شهر نوفمبر.

ويشمل نطاق عمل مشروع زينة اليوم الوطني الشوارع الرئيسة ومداخل مدينة العين من العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، حيث سيبدأ التزيين من منطقة المقام حتى مركز المدينة ومن بداية هيلي إلى منطقة وسط المدينة، ويشمل شارع طحنون بن محمد ومنطقة المركز الإداري ومنطقة زاخر ومبزره والهير والفقع والقوع والخزنة ومزيد .