ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة محمد العويني

المصدر: أم القيوين - وام

قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد إبراهيم سالم العويني. وأعرب سموه - خلال زيارته خيمة العزاء أمس في منطقة الحمرية بالشارقة - عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيد.. سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والشيخ مفتاح بن علي الخاطري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.