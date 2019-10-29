«ديلي ميل»: «المدينة المستدامة» بدبي مختبر حي في قلب الصحراء

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية «المدينة المستدامة» في دبي بأنها «مختبر حي في قلب الصحراء لاختبار حلول وتقنيات المستقبل».

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً مصوراً خاصاً عن «المدينة المستدامة» وعن خصائصها العمرانية والهدف من إنشائها.

وأكد التقرير أن المدينة هي الأولى من نوعها في المنطقة، مشيراً إلى أن تَبَني دبي لمشروع كهذا بهدف خلق بيئة خضراء بالكامل يعد مؤشراً إيجابياً وخير دليل على قوة المدن وقدرتها على إحداث التغيير في عالمنا.

وأوضح التقرير أن المشروع يعتبر اختباراً مثالياً على الوفاء بالتزام الإمارات المتمثل في أن تستأثر الطاقة المتجددة بنسبة 40% على الأقل من إجمالي الطاقة المستهلكة في كافة أنحاء الدولة بحلول عام 2050.

وأضاف التقرير أن المضي قدماً في إنشاءات المشروع، والمُقرَر انتهاؤها العام المقبل، يعزز قدرة الإمارات أيضاً على الوفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها وهو ألا تتسبب مبانيها في أي انبعاثات ضارة بالبيئة بحلول عام 2030.

وذكر التقرير أنه إذا نجحت دبي، التي هي في الأصل مدينة صحراوية، في التحول إلى مدينة خضراء، فيعني ذلك أن التجربة قابلة للتكرار وبنجاح في أي مدينة أخرى في العالم.