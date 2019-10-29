سلطان القاسمي يفتتح المبنى الرئيس لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، المبنى الرئيس لمدينة الشارقة للإعلام (شمس) والذي يقع في طوي المسند بمدينة الشارقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مؤسسة «فن»، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور المهندس راشد عبيد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل وعدد من مديري المؤسسات والهيئات المحلية والإعلامية في الدولة.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة الجدارية، تجول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والحضور، في أروقة المبنى الجديد، واستمع سموه لشرح حول الخدمات التي توفرها مدينة الشارقة للإعلام (شمس) والتي تشمل قطاعات عدة وهي: شركات إعلامية، ورصد إعلامي، ومحتوى رقمي، وبث إذاعي وتلفزيوني، وتصوير، وإنتاج سينمائي، وتجارة إلكترونية، وأنشطة الفنون، إضافة إلى مركز الأعمال الذي يضم مكاتب تخدم الشركات المسجلة في (شمس).

وتوقف صاحب السمو حاكم الشارقة في الساحة الرئيسة للمبنى عند الشاشة المخصصة للعرض التقديمي الذي تضمن استعراض فيديو عن مدينة الشارقة للإعلام (شمس) ومشاريعها ومبادراتها منذ تأسيسها، والتي تتماشى مع رؤيتها في أن تصبح مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع في المنطقة، من خلال دعم ريادة الأعمال، الإبداعية والابتكارية، وتشجيع بيئة العمل كي تكون ملهمة وجاذبة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها.

واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على منصة التجربة الفنية الإماراتية، المبادرة التي أطلقتها مدينة الشارقة للإعلام (شمس) لتنمية صناعة الأفلام السينمائية المحلية وإرساء بنية تحتية مستدامة من الكادر المحلي في الإمارات لتدريب المواهب وتحويلها من موهبة وشغف إلى مهنة دائمة.

وشيد المبنى على مساحة مخصصة قدرها مليون متر مربع، وروعي في تصميمه توفير بيئة عمل مناسبة من خلال مبنى متكامل مزود أحدث التقنيات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.

تطور

تابع صاحب السمو حاكم الشارقة فيلماً يتناول التطور الحالي والمستقبلي لـ(شمس) كمنطقة حرة تستقطب مختلف العاملين في القطاعات الإعلامية والإبداعية، إلى جانب تسليط الضوء على نشاطاتها ومشاريعها ومن أبرزها منصة الألعاب الإلكترونية، والتجربة الفنية الإماراتية، والذراع العقارية لـ(شمس)، وغيرها من المبادرات الرامية إلى دعم الشباب الإماراتيين الموهوبين والمبدعين، وتمكين الاقتصاد الإماراتي.