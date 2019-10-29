«القلب الكبير» تقدم 367 ألف درهم لمتضرري إعصار «إيداي» في موزمبيق

المصدر: الشارقة- البيان

قدمت «مؤسسة القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، مساعدة إنسانية بقيمة 100 ألف دولار (367 ألف درهم) لـ«برنامج الأغذية العالمي»، بهدف مساعدة العائلات المتضررة من إعصار «إيداي» الاستوائي في موزمبيق.

واستهدف المشروع الطارئ، الذي أطلقه «برنامج الأغذية العالمي» التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في شهر مارس، مليوناً و800 ألف من ضحايا الإعصار، في ظل حاجتهم الماسة للإعانات الغذائية.

ونجحت مساهمة «مؤسسة القلب الكبير» بمساعدة «برنامج الأغذية العالمي» على توفير المساعدات الغذائية العينية في المناطق الأكثر تضرراً بمقاطعات تيتي، وسوفالا، وزامبزيا، ومانيكا الموزمبيقية، حيث شملت المساعدات توفير الاحتياجات الغذائية الكاملة لـ14 ألف شخص على مدار 30 يوماً.

وتعهدت «مؤسسة القلب الكبير»، أحد أبرز شركاء «برنامج الأغذية العالمي» منذ عام 2016، في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى مساعدة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بتقديم الدعم المالي للهيئة العالمية بهدف مساعدتها على شراء وتوفير الإمدادات الغذائية الأساسية للمتضررين.