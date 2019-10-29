«الخارجية» تتسلّم أوراق اعتماد سفراء الولايات المتحدة وبنما وأنغولا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير الولايات المتحدة الأمريكية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب السفير الأمريكي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولــية مرمـــوقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

علاقات

كما تسلّم شهاب الفهيم أمس بديوان عام وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد ريكاردو لافيري سفير جمهورية بنما المعين لدى الدولة.

وتمنى الفهيم لسفير جمهورية بَنما التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.من جانبه أعرب سفير بَنما الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحــظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وتسلّم أيضاً شهاب الفهيم، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد ألبينو مالونغو سفير مفوض فوق العادة لجمهورية أنغولا المعين لدى الدولة. وتمنى الفهيم لسفير جمهـــورية أنغولا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير أنغولا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.