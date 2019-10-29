مطر الظاهري يزور معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع

المصدر: المنامة - وام

زار مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، والوفد المرافق له، معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، الذي افتتحه أمس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

واطلع الظاهري خلال جولة له بالمعرض، على أحدث المنظومات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية في قطاع الصناعات الدفاعية «البرية والجوية والبحرية»، حيث زار أجنحة الدول المشاركة، ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة، والتي عرضت أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية.

وأشاد وكيل وزارة الدفاع، بالمستوى العالي للتنظيم، وبما شاهده من معروضات وتقنيات، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية المعرض.