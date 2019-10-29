شرطة رأس الخيمة تناقش الخطة التدريبية لعام 2020

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل العميد عادل عبد الله النعيمي، نائب المدير العام للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، الوفد الزائر من إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، برئاسة العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، وبحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، المدير العام للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد طارق محمد بن سيف، نائب المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، والرائد خولة الزعابي، رئيس قسم التدريب والتأهيل بشرطة رأس الخيمة، بقاعة المركز الإعلامي في مبنى القيادة العامة.

وتم استعراض الخطة التدريبية لعام 2020، وشرح آلية التنسيب للبرامج التدريبية لموظفي القيادة العامة، ومناقشة آلية الحوافز التشجيعية لموظفي وزارة الداخلية في مجال البعثات، وشروط التسجيل والترشح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه، فضلاً عن استعراض شروط الترشح لدراسة البكالوريوس في الجامعات، أو الكليات مثل كلية الشرطة، أو أكاديمية ربدان.