إسعاد طفل خائف من الشرطة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان مدرسة سلمان الفارسي بعجمان لإسعاد طفل من الجنسية الخليجية في الخامسة من عمره، بعد أن أحضره والده إلى مركز شرطة النعيمية لطمأنته وإزاحة الخوف من قلبه تجاه الشرطة، ليبرهن له بالتعاون مع أفراد الشرطة أن الشرطة لا تعتبر مصدر خوف بل هي مصدر للأمن والطمأنينة، حيث تمكن أفراد الشرطة بحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان من غرس السعادة وإزالة الخوف منه نهائياً من الشرطة.

وشكلت القيادة وفداً من موظفي مركز شرطة النعيمية وقسم الإعلام والعلاقات العامة لزيارة الطفل في المدرسة شمل النقيب عبد الله سالم الشامسي مدير فرع الحراسات، والملازم أول حمدان راشد النعيمي، والملازم أول سلطان حمد المطروشي، والملازم محمد بن زايد النعيمي.

وسلم النقيب عبد الله سالم الشامسي الطفل هدية وباقة ورد وحلوى بحضور مدير المدرسة ووالد الطفل وعدد من زملاء الطفل، مؤكداً للطلبة دور الشرطة المجتمعي وقربها منهم، وأن الشرطة وجدت لتعزز الأمن وتقدم كل ما يسعد أفراد المجتمع ويحقق راحتهم.

كما وجه النقيب عبد الله الشامسي رسالة لأولياء الأمور بضرورة تحبيب أبنائهم بالشرطة وتثقيفهم بكيفية التواصل معها في حال تعرضهم لأي تهديد أو خطر، وبذل كل الجهود واستخدام الأساليب المتنوعة لتحبيب الطلبة إلى الدراسة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة عن رضا لا بالإكراه.

من جانبهم عبر مدير المدرسة ووالد الطفل عن شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان على مسؤوليتها المجتمعية، وإحساسهم بالدور المنوط بهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد الجمهور والأطفال، متمنين لهم مزيداً من التميز في مسيرتهم الأمنية والمجتمعية.