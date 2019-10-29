«إقامة دبي» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ممثلة بقطاع أذونات الدخول والإقامة شركاءها الاستراتيجيين في الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، جاء ذلك خلال حفل لقاء الشركاء الاستراتيجيين السنوي لعام 2019 الذي عقد بالمنطقة الحرة - دافزا، والذي يقام سنوياً بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركاء كونهم الداعم الرئيسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإقامة دبي.

شهد التكريم كل من اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والمقدم جاسم أهلي نائب مساعد المدير لمراكز سعادة المتعاملين، والمقدم علي مال الله نائب مساعد المدير لأذونات الدخول والإقامة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في كلمة له خلال الحفل أن تنظيم مثل هذه اللقاءات تأتي ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تضافر الجهود ما بين الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الشراكة وتكامل الأدوار هما أساس الإنجاز والتقدم والمحرك الذي يدفع مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأنه في ظل الدعم والتوجيه المستمر من قيادتنا الرشيدة سنواصل مسيرة النجاح والريادة معاً وصولاً بدولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة.

ومن جانبه أشاد العقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة بعلاقات الشراكة والتعاون المثمرة مع شركائها الاستراتيجيين، مثنياً على الدور المهم لهم في تعزيز مسيرة الإدارة نحو التميز المؤسسي، مؤكداً أن تنظيم اللقاء يأتي تعزيزاً للتعاون القائم وللتعريف بأهمية دور الشركاء الريادي ومساهمتهم في تحقيق رؤية دبي 2021 نحو الارتقاء بإمارة دبي كوجهة عالمية في مختلف الأصعدة.

وتم خلال اللقاء السنوي الاطلاع على الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل الشركاء الاستراتيجيين التي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص.